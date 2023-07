Oficial: Jason Remeseiro reforça o ataque do Arouca

Com mais de 100 jogos no principal escalão do futebol espanhol, Jason Remeseiro é reforço do Arouca. Os lobos não revelaram a duração do contrato com o extremo que celebra, depois de amanhã, o 29.º aniversário, mas, também esta terça-feira, o Alavés anunciou a rescisão do contrato do jogador que era válido até 2025.De acordo com as informações recolhidas por, Jason Remeseiro já está em Portugal e, amanhã, será integrado no primeiro treino de campo do Arouca nesta pré-temporada.Natural da Corunha, foi peça determinante na subida do Alavés à La Liga, mas não acompanhará essa equipa no regresso ao convívio com os grandes do futebol espanhol. Ainda assim, terá a possibilidade de disputar a Liga Conferência, sendo que, nesse aspecto, acrescentará experiência ao plantel de Daniel Ramos, uma vez que já tem jogos da UEFA no currículo, mais concretamente na Liga Europa.Além do Alavés, também representou Levante, Villarreal, Albacete, Valencia e Getafe, sendo que abraça agora a sua primeira experiência fora de Espanha.