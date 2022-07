Oficial: João Valido é reforço do Arouca

O Arouca confirmou, esta quinta-feira, a contratação do guarda-redes João Valido, tal comotinha adiantado em tempo útil. O guardião assinou um contrato válido por três temporadas, com o V. Setúbal, o seu antigo clube, a manter uma percentagem do passe.Em declarações ao meios do clube, o Valido justificou a mudança para Arouca com a oportunidade de competir na Liga Bwin e a insistência da turma de Armando Evangelista na sua contratação. "O Arouca demonstrou interesse na minha contratação desde muito cedo… e, ao longo de todo o processo, mesmo com o aparecimento de alguns pequenos contratempos, foram bastante insistentes e pacientes, o que fez com que a minha vontade de vir para o Arouca fosse cada vez maior. Estar na Liga 3 e abrirem-me as portas da Liga Bwin claramente foi um dos principais motivos para ter escolhido ser mais um a ajudar por cá", afirmou o jogador, de 22 anos.O guardião deixou ainda algumas palavras sobre o objetivo para a nova época: "Para esta temporada quero, principalmente, cumprir com os objetivos a que nos propusemos internamente no clube. Aliado a isso, quero acompanhar com outros objetivos pessoais, como o de me afirmar como guarda-redes na Liga Bwin."Internacional pela seleções jovens nacionais, Valido foi uma das figuras da Liga 3 na época passada, com 29 jogos e presença marcada na equipa ideal da Liga 3. O guarda-redes, que fez praticamente toda a sua formação em Setúbal, esteve presente no plantel de 1ª Liga dos sadinos, na época 2018/19, mas só se estreou como sénior em 2020/21, em que agarrou a titularidade nos vitorianos.Com esta contratação, estão encontrados os três guarda-redes que vão integrar o plantel da época 2022/23, com Valido a juntar-se a Zubas, que transita da época transata, e Ignacio de Arruabarrena.