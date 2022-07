Oficial: Mustafa Kizza é reforço do Arouca até 2025

O Arouca anunciou a contratação de Mustafa Kizza, lateral-esquerdo natural do Uganda, de 22 anos, que rubricou um contrato válido por três temporadas com os arouquenses. Estava no Canadá, onde representou o CF Montréal entre 2020 e 2021, tendo aí acumulado experiência na MLS, o campeonato de futebol dos Estados Unidos. É ainda internacional ugandês, tendo cumprido 16 jogos em representação do seu país."Senti que o Arouca era a melhor opção para mim. Sempre foi um sonho meu jogar numa equipa europeia e o Arouca está-me a dar essa oportunidade. Penso que é um bom ponto de partida", apontou Kizza, aos meios do clube arouquense. "A Liga Bwin tem equipas muito competitivas que produzem muito bons talentos. Quero trabalhar bastante para me tornar um desses talentos", acrescentou.