Oficial: Vitinho é reforço do Arouca

O Arouca oficializou a contratação de Vitinho, brasileiro de 22 anos que chega do Vasco da Gama, onde jogou emprestado pelo Corinthians. Tal como Record tinha avançado, o extremo assina por três épocas, com mais uma de opção.





"Quando soube do interesse do Arouca, procurei informar-me mais sobre o clube junto do Antony. Era um objetivo meu entrar na Europa e sei que o Arouca é uma boa opção para começar. Falamos de uma vila tranquila, com muitos jogadores jovens a querer mostrar trabalho. Procuro ser mais um a ajudar", começou por dizer, à comunicação do clube. Vitinho e Antony, note-se, cruzaram-se no Corinthians nos últimos anos."Portugal é desafiante por ser um campeonato que exige muito tecnicamente, além de ser bastante competitivo. Ainda assim, procurarei adaptar-me o mais rápido possível, aprendendo com tudo o que me tiverem para ensinar desde a equipa técnica aos meus colegas", acrescentou."Para esta temporada só quero conseguir ser o melhor possível. O objetivo passa por fazer uma boa temporada, tranquila, sempre melhor que a anterior", concluiu Vitinho.