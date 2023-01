Oficial: Yusuf Lawal reforça Arouca

O Arouca oficializou, este sábado, a contratação de Yusuf Lawal, extremo nigeriano de 24 anos que assinou um contrato válido por três épocas e meia, confirmando assim a informação avançada na edição impressa de hoje de Record.Lawal chega do campeonato do Azerbaijão, onde representou o Neftchi, e mostra-se confiante para a aventura em Portugal ao serviço do Arouca. "Quero ajudar a equipa a alcançar a melhor classificação possível. Vou dar o meu melhor e lutar com a equipa pelos três pontos em cada jogo", afirmou, à comunicação do clube arouquense.