Omri Altman deixa Arouca e ruma ao AEK Larnaca

O Arouca comunicou esta sexta-feira, nas redes sociais, ter chegado a acordo com o médio ofensivo Omri Altman para a rescisão do contrato que ligava as duas partes."Agradecemos todo o esforço e dedicação que o atleta apresentou dentro e fora dos relvados, contribuindo com seis partidas com o símbolo arouquense ao peito.Fazemos votos de sucessos futuros desportivos e pessoais", escreveu o clube.Depois de Eugeni e Campi, o jogador israelita é mais um reforço do Arouca para o regresso à Liga Bwin que acaba por sair no mercado de inverno, tendo feito apenas seis jogos pelo clube português, só dois dos quais na condição de titular.Entretanto, o AEK Larnaca, do Chipre, já confirmou ter firmado um acordo inicial com jogador de 27 anos válido para os próximos dois anos e meio.