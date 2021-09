Omri Altman reforça o ataque do Arouca

O avançado Omri Altman, de 27 anos, é o mais recente reforço do Arouca. Compatriota do israelita Or Dasa, estava sem clube desde o início de julho e, por esse motivo, pode ser inscrito na Liga Portugal e ficar à disposição do treinador Armando Evangelista.





Deu os primeiros pontapés na bola pelo Maccabi Tel Aviv e terminou a formação nos ingleses do Fulham. Em 2013/14 voltou ao Maccabi para iniciar o percurso sénior. Na época seguinte foi cedido Hapoel Petah Tikva, também de Israel, até acabar no Hapoel Tel Aviv, em 2015/16. Duas épocas volvidas, prosseguiu carreira na Grécia, ao serviço do Panathinaikos, regressando ao Hapoel Tel Aviv em 2019/20, clube ao qual terminou a ligação no passado mês de junho.Com 1,81m e 76 kg, tanto joga a extremo direito como a médio ofensivo. Na pretérita temporada, apontou 10 golos em 33 partidas. Agora, vai colocar-se à prova no campeonato português, ao serviço do Arouca.Com dupla nacionalidade húngara, tem mais de 150 jogos na Liga israelita e, à comunicação do Arouca admitiu: "Temos as transmissões da Liga Portugal Bwin em Israel e é uma competição que gosto de acompanhar. Tem um bom nível de futebol e jogadores de seleção que impressionam qualquer adepto de futebol".De resto, Omri Altman explica o que o levou a aceitar reforçar o Arouca: "Apaixonei-me pelo projeto pois demonstra muita ambição e prosperidade por parte do clube. Os objetivos da equipa serão sempre os mais importantes e sei que os meus pessoais vão surgir em sintonia com os do clube e dos meus colegas".