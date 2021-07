Or Dasa assina por três temporadas com o Arouca

Or Dasa é o mais recente reforço do Arouca, tendo assinado um contrato válido por três temporadas ou seja até junho de 2024. O médio-ofensivo israelita, de 22 anos, tem assim a sua primeira experiência internacional.





"Ambiciono sempre desafiar-me ao mais alto nível. Quando me apresentaram o projeto, o clube e as aspirações, soube imediatamente onde queria jogar. Quero crescer e melhorar como pessoa e como jogador para poder ajudar a equipa. É a minha primeira temporada fora de Israel, por isso vou trabalhar muito para me adaptar o mais rápido possível e causar um impacto positivo ", disse o jovem aos meios do clube, ele que, formado no Maccabi Tel Aviv, se estreou pela equipa principal aos 16 anos.