Or Dasa rescinde contrato com o Arouca

O Arouca oficializou a rescisão do contrato de Or Dasa, extremo israelita de 23 anos que tinha chegado ao clube no último verão e, na altura, assinado um contrato válido até junho de 2024.Or Dasa não fazia parte dos planos arouquenses para a nova temporada, sendo que em 2022/23 fez apenas cinco jogos, sempre a partir do banco e num total de 99 minutos disputados entre campeonato e Taça da Liga.