Pedro Moreira: «Ainda falta muito campeonato, temos de continuar com garra e humildade»

Pedro Moreira assumiu que a exibição do Arouca na segunda parte do jogo com o FC Porto "foi um pouco diferente" do que mostraram nos primeiros 45 minutos, realçando que o golo de Vitinha acabou por desbloquear o encontro e deixar tudo "mais difícil"."A segunda parte foi um pouco diferente. Entrámos bem no jogo, conseguimos ter bola, criar situações e não permitimos oportunidades. Depois, na segunda parte, sofremos dois golos em quatro minutos, o primeiro com um remate de fora da área que era a única forma que nos estavam a ameaçar. Desbloquearam o jogo e ficou mais difícil, mas fica uma boa primeira parte. Tentamos reagir, mas fomos abaixo com os golos sofridos", atirou o jogador do Arouca, em declarações à Sport TV."A luta continua e ainda falta muito campeonato, temos de continuar com garra e humildade", terminou.