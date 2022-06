Pedro Moreira renova com o Arouca por mais duas épocas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O médio Pedro Moreira, de 33 anos, renovou por mais duas épocas com o Arouca, informou esta quinta-feira o clube 15.º classificado na Liga Bwin na última época.

"Estou muito feliz pela renovação pois foi o clube que me fez voltar a sentir apaixonado pelo futebol. Só tenho a agradecer à direção e à equipa técnica por confiarem e acreditarem em mim e aos arouquenses por me fazerem sentir em casa", disse o jogador, citado pelo clube.

Pedro Moreira, que se encontra há três épocas em Arouca, com a participação em 50 jogos, já pensa na próxima temporada.

"O objetivo passa por continuar a dedicar-me e trabalhar ao máximo para alcançarmos os objetivos o mais cedo possível. Provamos o nosso valor nestes últimos três anos, mas não queremos parar por aqui. Esta renovação passa por isso, mostrar que o trabalho não está concluído", acrescentou.

Em 2021/22, o Arouca, orientado por Armando Evangelista, terminou a Liga Bwin em 15.º, dois pontos acima do Moreirense, equipa que disputaria o playoff de manutenção/promoção com o Desportivo Chaves, não conseguindo manter-se no escalão principal.