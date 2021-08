Pedro Moreira: «Tivemos bons momentos, mas o golo do FC Porto acabou por nos deitar abaixo»

Pedro Moreira assume que o primeiro golo do FC Porto, no triunfo dos dragões por 3-0, teve um forte impacto no arranque de jogo que o Arouca estava a fazer no Estádio do Dragão.





"Sim, nós trabalhámos essa fase inicial do FC Porto, que costuma entrar muito forte, conseguimos controlos, tivemos bons momentos, mas o golo acabou por nos deitar abaixo, ficámos desanimados, mas mesmo assim lutámos, trabalhámos e tivemos as nossas oportunidades. Agora é levantar a cabeça e pensar já no próximo jogo", começou por dizer o médio dos arouquenses, em declarações na 'flash-interview' da Sport TV."Não há jogos fáceis nesta liga, são todos difíceis. Íamos ter que jogar contra eles no início ou no fim, calhou-nos no início e infelizmente só temos três pontos até agora, mas vamos evoluir, porque temos uma excelente equipa, uma excelente equipa técnica e os nossos adeptos merecem ser felizes e vamos ser felizes.""Vai ser importante. Eles vêm para acrescentar, são jogadores de qualidade e esta paragem vai ser boa para eles se adaptarem ao grupo e às ideias do treinador", terminou.