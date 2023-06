Pedro Santos assina pelo Arouca até 2026 e fica blindado com cláusula de 10 M€

O Arouca oficializou, esta segunda-feira, a contratação de Pedro Santos, que assinou um contrato válido por três temporadas. O médio português chega aos lobos proveniente do Sp. Braga, que mantém 50 por cento do passe, e fica blindado com uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros.Depois de ter passado por FC Porto e P. Ferreira, o médio, de 22 anos, concluiu a formação ao serviço dos bracarenses, tendo na época passada tido a oportunidade de se estrear na equipa principal dos minhotos, comandada por Artur Jorge, pela qual fez quatro jogos.Ainda assim, foi na equipa B que Pedro Santos mais se destacou, somando dois golos e uma assistência em 26 encontros. As boas exibições valeram-lhe inclusivamente a distinção de Jogador Revelação da Liga 3.