Pité é o talismã dos pontos

Evangelista continua sem lançar Pité no onze. Porém, o médio estava em campo aquando dos golos que valeram os cinco pontos que a equipa soma. Frente ao V. Guimarães, entrou com 0-2 e fez o 2-2. Com o Famalicão, Pité entrou com 1-1 e o Arouca ganhou (2-1). Com o Marítimo estava 2-1 e acabou 2-2.