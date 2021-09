Pité: «Merecemos este ponto»

Pité vestiu a pele de herói e deu ao Arouca um empate que considerou justo. "Merecemos este ponto. Tivemos um início complicado, contra equipas complicados, mas temos dado respostas positivas. Agora vamos por mais", referiu o médio, considerando que o ponto no fim soube bem.





O jogo mudou com as substituições e Pité foi o maior exemplo. No entanto, o médio diz que é assim com todos os colegas. "Quem está de fora quer sempre entrar, está sempre com ganhas. Estamos cá todos", referiu.Do outro lado, Tiago Silva lamentou os erros individuais. "O que faltou foi não cometermos erros. Entrámos bem no jogo, assumimos o jogo, merecíamos sair daqui com outro resultado. Dois erros individuais custaram-nos o resultado e saímos tristes", assumiu o médio.