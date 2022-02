Pité orgulhoso por atingir a marca dos 200 jogos como profissional

O médio Pité, de 27 anos, chegou na segunda-feira, na derrota do Arouca frente ao Marítimo, por 3-0, aos 200 jogos como profissional e, em declarações aos meios do seu clube atual, mostrou-se bastante orgulhoso pela marca atingida na carreira com que sonhou em criança."Desde que comecei a jogar futebol que o meu primeiro grande objetivo sempre passou por tornar-me profissional. Ter cumprido esse sonho desde muito jovem nunca me fez perder o foco de quanto lutei para o alcançar. Por esse motivo, quando hoje chego à marca dos 200 jogos como profissional, sinto-me orgulhoso e com a ambição de alcançar e acumular muitos mais jogos a este número", sublinhou o médio, antes de explicar o que mudou desde a sua estreia como sénior."Sinto que as grandes diferenças do Pité do primeiro jogo para o de hoje passam pela maturidade que fui ganhando. Sei que, hoje em dia, tenho uma maior noção das responsabilidades que um jogador tem dentro da equipa e da importância que tem o que nela representas. Além disso, o mundo do futebol também me abriu os olhos a um novo mundo, no qual tens de batalhar muito e cumprir as regras que te levam ao sucesso", frisou.Virando o foco para o próximo compromisso do Arouca, Pité destaca a dificuldade do encontro com o V. Guimarães e espera que o jogo da primeira volta, que terminou empatado a duas bolas: "Para a partida de sábado estamos à espera de um jogo de elevada dificuldade, com uma equipa bastante competitiva, impulsionada pelo apoio constante vindo das bancadas. É obviamente mais um jogo crucial para nós e para as nossas aspirações. Como tal, só pensamos na conquista de mais 3 pontos. O jogo da primeira volta servirá de inspiração pois neste clube nunca se desiste até ao apito final. E, claro, se der para repetir o golo da primeira volta…"O Arouca visita o V. Guimarães este sábado, pelas 20h30.