Pré-época do Arouca termina mais cedo

O Arouca terminou a pré-época mais cedo do que previsto, tendo cancelado as duas últimas partidas de preparação frente à Sanjoanense e Leixões, que estavam agendadas para este sábado.O plantel às ordens de Armando Evangelista, que terminaria este sábado o estágio no Luso depois do jogo com os alvinegros, partiria para Matosinhos à tarde, onde iria defrontar os bebés do mar no Estádio do Mar, pelas 18 horas, à porta aberta.A próxima partida dos arouquenses é, desta forma, frente ao Benfica, no Estádio da Luz, pelas 20h15, na primeira jornada da Liga.