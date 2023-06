Pré-temporada do Arouca volta ao Luso

A era de Daniel Ramos no comando técnico do Arouca arranca no dia 3 de julho, data em que abrem as oficinas dos lobos ibéricos com a tradicional bateria de exames médicos aos jogadores. Tiro de partida ainda sem reflexos na logística arouquense, dado que as primeiras duas semanas de trabalho realizar-se-ão no relvado do Estádio Municipal local e findas as quais o plantel regressa ao Luso para cumprir o habitual estágio de pré-época. O período em regime de internato na zona Centro está agendado entre 16 e 22 de julho.