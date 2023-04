Rafa Mujica: «Foi uma vitória incrível»

O avançado Rafa Mujica, espanhol de 24 anos que esta temporada já fez o gosto ao pé por 14 ocasiões nas três provas, não escondeu o regozijo pela autoria do tento solitário que ontem ditou o triunfo ante o Marítimo.

"Foi uma vitória incrível. Sabíamos a oportunidade que tínhamos de somar mais três pontos, mas o nosso objetivo continua a ser o mesmo. Vamos jogo a jogo", confidenciou o melhor marcador dos lobos ibéricos à Sport TV, sem fazer segredo da ambição de continuar a contribuir para alimentar as aspirações europeias do Arouca, preferencialmente com mais golos. "A minha ambição é seguir como até agora. Ajudar a equipa com golos ou com bom futebol. O mais importante é sempre o coletivo porque quando corre bem à equipa o individual também fica bem", comentou Rafa Mujica.