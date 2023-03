Rafa Mujica: «Não estamos contentes»

O espanhol Rafa Mujica, de 24 anos, continua a vincar o seu trajeto de afirmação na Liga Bwin com golos, mas o avançado formado no Barcelona, que ontem apontou o 13º tento desta temporada, também foi perentório a desvalorizar o seu desempenho ao assumir o desconforto que o apito final proporcionou no seio dos arouquenses."Não estamos contentes porque queríamos ganhar, mas agora vamos pensar no Famalicão", confidenciou o espanhol, garantindo que o desconforto pelo empate após um encontro com tantas ocasiões flagrantes que não foram aproveitadas não está relacionado com as aspirações europeias que têm sido veiculadas ao Arouca: "O nosso objetivo é sempre o mesmo. Não pensamos na permanência ou na Europa, mas queremos ganhar todos os jogos."