Rafael Fernandes deixa Sporting para reforçar o Arouca

Rafael Fernandes, apurou, reforça o centro da defesa do Arouca a título definitivo, assinando um contrato válido por três temporadas. O negócio com o Sporting fez-se em regime de passe partilhado.O defesa, de 20 anos, realizou toda a formação no Sporting e, na época finda, alinhou pelas equipas B, sub-23 e sub-19 dos leões, contabilizando um total de 30 jogos e três golos marcados, todos eles na formação secundária verde e branca.Internacional sub-20 por Portugal, Rafael Fernandes foi assegurado pela SDUQ do Arouca para fechar o eixo da defesa da equipa de Armando Evangelista, que conta ainda com João Basso, Nino Galovic, Sema Velázquez e Jerome Opoku para o posto.