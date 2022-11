Rafael Fernandes espreita novas oportunidades na Allianz Cup

Respeitando a premissa de aproveitar a Allianz Cup para dar ritmo aos jogadores menos utilizados, Armando Evangelista lançou o central Rafael Fernandes para a 2ª parte, contra o Feirense, na passada sexta-feira, em jogo da 1.ª jornada do grupo G, que terminou empatado a uma bola.O jovem, de 20 anos, contratado no verão ao Sporting e que ficou com uma cláusula de rescisão cifrada nos 10 milhões de euros, não jogava desde 28 de agosto, quando fez os 90 minutos na goleada caseira sofrida contra o Sp. Braga, por 6-0, na 4.ª jornada da Liga Bwin. Além desse encontro, o defesa apenas tinha jogado frente ao Benfica, na ronda inaugural do campeonato, entrando para a 2.ª parte.Nesse sentido, os três jogos que o Arouca ainda tem pela frente na fase de grupos desta prova poderão representar novas oportunidades para Rafael Fernandes se mostrar. No sábado, o técnico admitiu essa necessidade, durante a sua presença no Thinking Football Summit. "O campeonato é longo e vamos precisar de todos. Há jogadores que não têm jogado tanto como gostariam e este período é uma janela de oportunidade para poderem aproximar-se dos que têm tido mais tempo", disse, na altura.O Arouca só volta a entrar em campo a 4 de dezembro, recebendo o Leixões, pelas 17 horas.