Reforçar eixo defensivo é prioridade para o Arouca

A temporada 2022/23 promete trazer muitas mudanças no que ao centro da defesa do Arouca diz respeito.Para além das saídas de Abdoulaye, em fim de contrato, e de Brunão, sem espaço nas contas de Armando Evangelista, Sema Velázquez ainda está a recuperar da lesão no tendão de aquiles que sofreu em outubro do ano passado. Assim sendo, neste momento os arouquenses contam apenas com Galovic e João Basso, dupla titular na segunda metade da época passada, como opções.Perante este cenário, a chegada de pelo menos um defesa-central ao Arouca deve concretizar-se em breve.