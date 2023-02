Secretário de Estado da Juventude e do Desporto visitou o Arouca

O Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, visitou esta segunda-feira as instalações do Arouca, à semelhança do que vem fazendo com vários clubes ao longo das últimas semanas.Durante a visita, onde ficou a conhecer o projeto idealizado para o clube, tendo proposto soluções para ajudar ao desenvolvimento pretendido, o governante destacou o facto do Arouca "ser o único emblema da 1.ª Liga entre Porto e Lisboa, o que distingue e dignifica toda uma região, bem como o futebol do interior em geral".Realçando o trabalho realizado pela atual direção para o sucesso do clube e a promoção da região, o governante esteve reunido com Carlos Pinho, presidente dos arouquenses, assim como Joel Pinho, diretor desportivo, tendo inclusivamente recebido uma camisola por parte do dirigente máximo da turma da Serra da Freita.