Sema Velázquez agradece apoio

Os últimos dias não foram fáceis para Sema Velázquez, mas a verdade é que o defesa-central do Arouca parece estar já totalmente focado em recuperar da rotura do tendão de Aquiles que sofreu ao serviço da seleção da Venezuela.

“Obrigado pelas mensagens de apoio, fico muito agradecido. Estarei de volta em breve”, escreveu o jogador no seu Instagram, deixando também uma mensagem de cariz religioso.

O experiente defesa-central vinha sendo titular ao lado de João Basso, devendo a vaga deixada em aberto pela lesão do internacional venezuelano ser ocupada pelo reforço Abdoulaye. Ainda assim, e tal como o nosso jornal já avançou, os responsáveis do Arouca estão no mercado em busca de um novo defesa-central que esteja desempregado.