Sema Velázquez fala em cirurgia "bem sucedida" e acredita que o melhor ainda está para vir

Sema Velázquez já olha para o futuro com confiança, depois de ter sido operado com sucesso a uma rotura total do tendão de Aquiles, sofrida no encontro da Venezuela com a Argentina na semana passada. O central do Arouca recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de agradecimento pelo apoio que tem recebido e garantiu que a lesão e a longa recuperação que o espera não lhe retiram otimismo para o que ainda pode ter na carreira.





Gracias de Corazón. Nos vemos pronto!???? pic.twitter.com/MIjI6BJyJT — José Manuel Velazquez (@SemaVelazquez) September 6, 2021

"No dia em que decidi tornar-me futebolista profissional, sabia os riscos e sacrifícios que estava maravilhosa profissão traria consigo, entre elas, as lesões. Hoje calha-me estar no lado triste deste desporto. Enfrentar uma das lesões mais temidas por um futebolista. Vou dar 110 por cento na minha reabilitação, e estou convencido totalmente que vou alcançar o meu melhor nível. Sei que os melhores dias da minha carreira estão para chegar", escreveu Velázquez, de 30 anos, que terá agora pela frente pelo menos seis meses de recuperação.O central foi operado na Venezuela, iniciando no seu país natal a primeira etapa da reabilitação. Assim que esteja apto para viajar, regressará a Portugal para continuar o longo processo de recuperação. De recordar que o Arouca, contratado precisamente para colmatar a longa ausência de Velázquez.