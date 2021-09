Sema Velázquez vai recuperar da lesão em Portugal

O defesa central do Arouca, Sema Velázquez, viajou esta quarta feira rumo a Portugal, segundo a sua conta de Instagram, para continuar a reabilitação da rotura do tendão de Aquiles que o afastará dos relvados por alguns meses.





A recuperação na Europa deve-se, em princípio, a maior acompanhamento por parte do Arouca e com atenção exclusiva para o jogador de 31 anos, que vinha a ser peça principal nos planos de Armando Evangelista.Velázquez lesionou-se sozinho nesta pausa internacional no encontro entre a Venezuela e a Argentina, tornando-se aparente a gravidade imediata da lesão.