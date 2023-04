Sete agrafos e permanência em jogo: veja como ficou Galovic após ter sido atingido por Boateng

O croata Galovic, defesa-central do Arouca, foi atingido na cara pelo braço de Boateng, num lance disputado em cima do intervalo do jogo entre Rio Ave e Arouca, esta sexta-feira, em Vila do Conde. O jogador do Rio Ave, recorde-se, não teve qualquer sanção disciplinar por parte do árbitro Ricardo Baixinho, que tinha como VAR Hugo Miguel.Ora, o Arouca divulgou hoje o estado em que ficou o seu jogador. Galovic foi tratado pelo departamento médico durante o intervalo, tendo levado sete agrafos na zona da ferida, ele que tinha sangrado bastante após ter sido atingido. Mas continuou em jogo e não foi substituído. O Arouca, atual 5.º classificado, perdeu o encontro por 1-0.