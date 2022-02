Só Pedro Moreira sabe como se faz diante do FC Porto

O Arouca perdeu todos os jogos que fez em casa contra o FC Porto e no seu plantel só um jogador já logrou vencer os azuis e brancos. Foi ele Pedro Moreira, em 2011/12, quando representava o Gil Vicente e contribuiu, em 90 minutos em campo, para a única derrota sofrida pelos dragões em três campeonatos. No que toca a marcar ao FC Porto, só há um jogador no plantel do Arouca que o conseguiu fazer, o reforço Alan Ruiz, pelo Sporting, num jogo que os leões perderam. São dados reveladores da difícil missão que o Arouca enfrenta amanhã.