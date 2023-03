Sylla está de regresso à seleção da Guiné-Conacri

Um dos jogadores em maior evidência na época positiva que o Arouca está a protagonizar, Morlaye Sylla, viu as suas exibições serem reconhecidas pelo selecionador Kaba Diawara, que o convocou para o duplo embate da Guiné-Conacri com a Etiópia, no final deste mês de março.Assim sendo, o médio, que até se fixou no onze de Armando Evangelista na posição de extremo, está de volta à sua seleção, onde já não jogava desde janeiro de 2022, tendo sido chamado para ajudar nas próximas duas jornadas da fase de qualificação para a CAN.Aos 24 anos, Sylla soma 21 internacionalizações e três golos pela Guiné-Conacri. Esta época ao serviço do Arouca, o guineense assinou um golo e quatro assistências em 31 jogos.