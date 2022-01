Thales e a semana difícil antes da receção ao Benfica: «Demos uma resposta mais do que boa»

Thales, defesa do Arouca, saiu satisfeito do encontro com o Benfica, apesar da derrota (0-2) consentida na receção ao clube da Luz."Foi uma semana muito complicada, tivemos dois dias de treino para este jogo. Demos uma resposta mais do que boa, apesar do penálti falhado, mas são coisas que acontecem no futebol. Temos de continuar a trabalhar e pensar no próximo jogo. Acreidto que temos muita força de vontade. Temos de pensar no nosso dia-a-dia e ultrapassar as dificuldades", atirou, em declarações à SporTV, antes de assinalar que confia que a equipa ainda vai surpreender."Demos uma grande resposta, apesar do que nos foi dito antes deste jogo, que éramos dos principais candidatos a descer, mas estamos a trabalhar muito e isso não vai acontecer. Vamos pensar em cada jogo como uma final. Temos só de fazer o nosso trabalho", assinalou.