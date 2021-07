Thales e o estágio do Arouca: «Foi uma semana muito produtiva»

Após o período de estágio no Luso, Thales, capitão do Arouca, mostrou-se bastante satisfeito com aquilo que tem sido do conjunto recém promovido à 1ª Liga.





"Foi uma semana que sabíamos que seria de bastante trabalho e de muita intensidade. Ainda assim, foi uma semana produtiva. Agora é continuar a trabalhar, fazer o nosso caminho e a nossa trajetória, como temos vindo sempre a trabalhar. Acreditar e trabalhar: temos de ter sempre esse pensamento", referiu o lateral-direito aos meios do clube.Chegado ao Arouca em 2017, Thales, de 27 anos, renovou recentemente com o clube até 2023.