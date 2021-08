Thales: «Expulsão logo no início complicou muito o nosso jogo»

Titular diante do Benfica, Thales elogiou a postura do Arouca na visita ao reduto das águias, especialmente numa partida na qual a turma visitante jogou praticamente todo o jogo com menos um elemento.





"Foi um jogo complicado, a expulsão logo no início complicou muito o nosso jogo, mas acredito que mesmo assim, dentro do possível, fizemos uma boa partida. Jogámos num campo muito difícil, todos sabem que jogar aqui dentro é muito complicado e com um a menos fica mais difícil ainda. Mas acredito que fizemos um bom jogo dentro dos critérios que tínhamos, agora é pensar no próximo que este já passou. Agora temos o próximo em casa", começou por comentar, à BTV.Thales enalteceu ainda a resposta dada com menos um e a organização apresentada. "Claro. É para o que trabalhamos. Mesmo com um a menos temos de fazer a nossa parte, temos de trabalhar, temos de jogar o nosso jogo com personalidade, tentar colocar a bola no chão e ainda que num campo muito difícil acredito que o fizemos."