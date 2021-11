Thales faz ponto de situação da época do Arouca: «Merecíamos estar mais acima na tabela»

Com a pausa para os compromissos internacionais e com o clube já fora da Taça de Portugal, o Arouca vai passar quase três semanas sem qualquer jogo oficial, momento aproveitado para fazer um balanço da época pela voz de Thales Oleques, capitão dos arouquenses."Estamos a fazer um bom campeonato, apesar da nossa classificação atual. Acredito que merecíamos estar um pouco mais acima na tabela, mas com trabalho e com a nossa qualidade acredito que vamos conseguir voos mais altos. A prestação da equipa tem sido boa, temos trabalhado muito bem e, apesar de ainda só termos duas vitórias, também não temos muitas derrotas. A primeira sequência jogos foi marcada por adversários que estão no topo da tabela, mas a partir daí conseguimos fazer bons resultados", analisou o lateral-direito.Um dos nove atletas que acompanhou o clube desde o Campeonato de Portugal até à Liga Bwin, o brasileiro de 27 anos destaca o entrosamento entre os jogadores de vários setores da equipa. "Continuar a jogar ao lado do Basso e do Braga, além de muitos outros que temos no plantel que vêm desde o Campeonato de Portugal, é muito bom. Temos um entrosamento muito maior com estes jogadores. Não é só na defesa que vemos isso. O nosso meio campo e o ataque também tem jogadores que estão juntos desde o Campeonato de Portugal e que faz com que, dentro de campo, já tenhamos um conhecimento suficientemente bom uns dos outros para que o jogo flua com maior harmonia", explicou.Thales admitiu ainda que ser capitão do Arouca "é uma responsabilidade muito grande", dado o historial recente do clube, que chegou a ir ao play-off da Liga Europa, e declarou o desejo de "no final da época, trazer bons resultados e a felicidade de ter alcançado o maior objetivo: a manutenção".