Thales perante situação inédita nesta época

O jogo entre o Sporting e o Arouca ficou marcado não só pelo desaires dos arouquenses, mas também por um dado inédito na equipa de Armando Evangelista. Pela primeira nesta edição do campeonato, Thales não foi utilizado num jogo.Depois de ter perdido o estatuto de totalista na partida frente ao Famalicão, na qual foi suplente utilizado, o lateral ficou agora no banco durante os 90 minutos pela primeira vez. Na posição que vinha sendo do brasileiro atuou Tiago Esgaio, faltando agora perceber se esta foi uma situação esporádica ou se o Thales perdeu mesmo o lugar.No clube desde 2018, o jogador, de 27 anos, é o capitão de equipa dos arouquenses.