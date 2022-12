Thiago Silva reforça a baliza do Arouca

O guarda-redes Thiago Silva, apurou, é reforço do Arouca. Na temporada passada, o brasileiro representou o Estoril e, atualmente, estava sem clube, depois de ter rescindido com os canarinhos no verão.Aos 26 anos, terá nova oportunidade de brilhar no futebol português. A contratação de Thiago Silva será oficializada pelo Arouca ainda esta segunda-feira.