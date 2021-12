Tiago Araújo: «Cometemos muitos erros que se pagam caro nesta competição»

Tiago Araújo lamentou os erros cometidos pelo Arouca, após a goleada (0-6) sofrida pelos arouquenses na receção ao Sp. Braga."Foi um jogo menos conseguido. Cometemos muitos erros que se pagam caro nesta competição. Temos de continuar a trabalhar, vamos estar aqui até ao fim e lutar para fazer o máximo de pontos possível. Vão ter de levar connosco até ao fim. Agora é pensar no próximo jogo", frisou à Sport TV, olhando já ao próximo jogo no campeonato, diante do Belenenses SAD."Foi uma derrota muito pesada, mas isto torna o grupo mais forte. Vamos analisar o que fizemos menos bem, corrigir e entrar no próximo jogo com tudo para conquistar os três pontos", concluiu.