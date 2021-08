Tiago Araújo confirmado no Arouca por empréstimo do Benfica

O Arouca anunciou esta terça-feira a chegada de Tiago Araújo por empréstimo do Benfica, confirmando desta forma a informação adiantada pelo nosso jornal em primeira mão na véspera. O anúncio foi feito nas redes sociais, com o recurso a um vídeo no qual o jovem avançado, de 20 anos, mostra a nova camisola e surge a dar toques na bola.





"O Arouca sempre foi um clube que me atraiu. Todas as pessoas com quem falei disseram-me muito bem do clube e senti que era um bom projeto desportivo para mim, acima de tudo, para conseguir continuar a crescer", afirmou o ala esquerdo aos meios de comunicação do clube da Serra da Freita."Tenho boas expectativas para o que aí vem. Espero dar o meu melhor à equipa e fazer a melhor época possível, garantindo a permanência na Liga Portugal Bwin. Para isso, vou trabalhar como sempre fiz para alcançar o melhor de mim, jogo a jogo", prometeu o reforço do Arouca.