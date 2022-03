Tiago Esgaio: «O golo de bola parada é que estragou a nossa estratégia»

Tiago Esgaio analisou a derrota do Arouca (2-0) na casa do Sporting, vincando que foi um "orgulho" voltar a defrontar o irmão Ricardo (Sporting), mesmo já não sendo novidade"Entrámos bem no jogo, conseguimos bater bem o Sporting e parámos a ofensiva deles. Sabíamos que iam entrar fortes na 2ª parte, mas conseguiram marcar logo a abrir e isso tornou tudo mais difícil. O golo de bola parada é que estragou a nossa estratégia. Temos de ser mais fortes nesse momento e não facilitar. Se não tivéssemos sofrido esse golo, penso que o jogo se ia arrastando para o final e o nervosismo deles ia aumentar. O futebol é isto e é pensar já no próximo jogo com o Paços de Ferreira e em manter o Arouca na Liga Bwin", reiterou em declarações à Sport TV."As coisas estão a ser bem feitas, mas há jogos que temos alguma infelicidade. É continuar a trabalhar bem durante a semana e manter o foco."