Tiago Esgaio: «Quero ajudar o Arouca a fazer uma época tranquila»

O Arouca acaba de oficializar a chegada de Tiago Esgaio por empréstimo do Sp. Braga, conforme Record havia adiantado.





"O projeto do Arouca convenceu-me e estou feliz por chegar aqui. A partir de hoje sou mais um a ajudar este clube a alcançar as suas ambições", afirmou o lateral direito, em declarações aos meios de comunicação do clube."Quero ajudar a equipa a fazer uma época tranquila, entrando para ganhar a cada jogo, segurando a permanência o mais cedo possível", acrescentou Tiago Esgaio.