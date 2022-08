Tiago Esgaio: «Viu-se neste jogo a união que temos»

Titular diante do Benfica, numa derrota do Arouca por 4-0 , Tiago Esgaio assumiu que a entrada a ganhar das águias acabou por fazer ruir a estratégia arouquense na Luz. Ainda assim, o defesa enaltece a resposta dada quando a equipa visitante estava com menos um (por expulsão de Quaresma)."Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, equipas com objetivos diferentes. Tínhamos a lição bem estudada, infelizmente o Benfica fez golo no princípio, a expulsão também dificultou a nossa missão, mas fizemos coisas boas, no próximo jogo com o Gil em nossa casa, vamos lutar pelos três pontos", garantiu o defesa, à BTV."A missão era difícil, infelizmente já estava 2-0 e a expulsão e o golo em cima do intervalo dificultaram mais a nossa tarefa. Viu-se neste jogo a união que temos, com menos um tentámos complicar a vida ao Benfica. Não foi fácil, mas demos as mãos e agarrámo-nos no balneário. Ficou o que ficou", finalizou.