Treinador de Oday Dabbagh aprova mudança para Portugal

Ante Mise, técnico do Al-Arabi, atual campeão nacional do Kuwait, deu a sua aprovação à mudança de Oday Dabbagh para Portugal. O avançado palestiano tem sido associado nos últimos dias ao Arouca, que conta apenas com um reforço confirmado para a nova época.





Ao portal Arab News, o antigo treinador-adjunto da seleção croata descreveu o promissor atacante de 22 anos como o melhor avançado que já treinou e considera o campeonato português como um bom passo seguinte para a carreira do jogador, apesar de o apontar a voos mais altos. "Penso que esta liga, a liga portuguesa, é um bom passo para ele, mas acredito que ele pode jogar em clubes de maior dimensão", afirmou.Melhor marcador do campeonato do Kuwait, com 13 golos, Dabbagh foi fundamental no regresso ao título de campeão nacional do Al Arabi e Ante Mise reconhece-lhe imenso talento. "As suas capacidades técnicas, a sua habilidade, a sua velocidade, a forma como entende futebol são inacreditáveis. Já sou treinador à cerca de 15 anos e ele é o melhor avançado que alguma vez tive, sem dúvida", explicou.Para além das boas performances no clube, Oday Dabbagh conta já com mais de 20 internacionalizações pela seleção da Palestina e quatro golos apontados.