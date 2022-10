Valido iguala rivais na baliza

João Valido fez, no jogo frente ao Fontinhas, a sua estreia com a camisola do Arouca. Contratado ao V. Setúbal no último defeso, o guarda-redes, de 22 anos, considerado o melhor da Liga 3 em 2021/22, manteve a baliza a zeros no seu primeiro jogo pelo clube, naquela que foi apenas a terceira ‘folha limpa’ da equipa de Armando Evangelista esta época.

Curiosamente, cada uma delas foi alcançada com um guardião diferente na baliza. Zubas fê-lo uma vez em três jogos, tantas quanto Arruabarrena, em seis.