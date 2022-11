Valido sobe na hierarquia

Apesar de ainda não ter jogado na Liga Bwin, ao contrário de Arruabarrena e Zubas, ambos já titulares na presente edição da prova, o guardião João Valido tem sido o escolhido para as taças. As boas exibições que tem rubricado valeram-lhe entretanto uma subida na hierarquia, sendo agora o habitual suplente do titular uruguaio, depois de ter começado a temporada como terceira opção para a baliza do Arouca. Já Zubas tem sido excluído das fichas de jogo desde uma última titularidade na 7ª jornada da Liga Bwin.