Victor Braga despede-se do Arouca e ruma ao Al-Tai

Victor Braga, guardião brasileiro que representou o Arouca nas últimas três temporadas, foi esta quarta-feira oficializado no Al-Tai, da Arábia Saudita, depois de ter terminado contrato com o clube português.Através das redes sociais, o guarda-redes, de 30 anos, deixou uma mensagem de despedida e agradecimento à formação arouquense. "Obrigado Arouca! Fim de ciclo. Três anos de muitas lutas, mas sobretudo de conquistas. Foi um orgulho jogar por esse símbolo. Um muito obrigado a toda estrutura, adeptos, direção jogadores,sem exceção. Vou ser mais um a torcer de longe", escreveu.Com a camisola do Arouca, Victor Braga realizou 82 jogos, tendo sido titular durante quase toda a temporada de regresso do clube à 1ª Liga, sendo um dos jogadores que acompanhou a subida dos arouquenses desde o Campeonato de Portugal ao principal escalão do futebol português.