Victor Braga fechou a baliza do Arouca frente ao Tondela

O Arouca, que estava sem ganhar desde finais de agosto, regressou aos bons resultados na receção ao Tondela e já se pode dizer que vive a melhor fase da temporada na Liga Bwin. O triunfo surgiu depois do empate forasteiro em Paços de Ferreira, dois encontros que tiveram em comum o facto de Victor Braga não ter sofrido qualquer golo. E fechar a baliza era algo que não acontecia desde finais de julho... Esta boa fase defensiva dos arouquenses está diretamente ligada ao regresso do brasileiro à baliza, após alguns jogos no banco.