Vitinho chega a Portugal para assinar por três anos com o Arouca

Internacional jovem brasileiro, o extremo Vitinho, de 22 anos, chega esta terça-feira a Portugal para assinar com o Arouca um contrato válido para as próximas três temporadas com mais uma de opção, apurouO acordo entre Arouca e Corinthians, conforme anunciou o nosso jornal em primeira mão, não envolve qualquer verba, mas o Timão manterá em sua posse 30 por cento dos direitos económicos do jogador que formou. Vitinho, recorde-se, estava em competição no Vasco da Gama, onde se encontrava a jogar por empréstimo do Corinthians.Na rede social Instagram, Vitinho deixou uma mensagem de despedida ao clube onde também iniciou a sua carreira profissional. "Difícil esse momento... Construí uma vida dentro desse clube que se tornou minha casa. Foram 17 anos vividos, onde consegui realizar muitos sonhos, um deles, tornar-me profissional. Agradeço a todos os funcionários com quem trabalhei durante todos estes anos. Sou grato por tudo Corinthians."