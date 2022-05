Wellington fora dos planos do Arouca

Reforço de inverno sonante, fruto do seu passado como internacional brasileiro e do sucesso no Shakhtar, Wellington Nem foi aposta falhada do Arouca. O extremo fez apenas um jogo, entrando já nos descontos, e só surgiu quatro vezes na ficha de jogo. Tendo assinado um contrato de meio ano, Record sabe que não há interesse da direção na continuidade do jogador, que fica assim livre no mercado.

Entretanto, José Luís Alves deixou o cargo de presidente da Mesa da Assembleia Geral, alegando “motivos pessoais”, a menos de um mês das eleições.