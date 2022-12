Weverson oficializado: «Chego com um desejo muito grande de ajudar o Arouca»

Confirmando as informações adiantadas por, o Arouca oficializou a contratação de Weverson, lateral-esquerdo oriundo do Red Bull Bragantino, que assinou por duas épocas e meia. Nas primeiras declarações como jogador da turma orientada por Armando Evangelista, o brasileiro, de 22 anos, sublinhou a vontade de crescer."O Arouca foi um clube que acreditou em mim e que me deixou motivado para o futuro da minha carreira. Venho focado em crescer aqui e evoluir na minha carreira. Sei que é um clube que também tem crescido e, pelo que já conheci, é um grande grupo muito unido e feliz", disse o defesa, antes de confessar: "Ouvi dizer muito bem do clube. No Brasil tinha o costume de acompanhar a Liga Bwin e sei que o Arouca é sempre um clube que disputa todos os jogos, independentemente do adversário."Naquela que será a primeira experiência no futebol europeu do internacional jovem pelo Brasil, o foco inicial passa por conseguir uma rápida adaptação. "Em primeiro lugar, o objetivo passa por adaptar-me à vila, ao clube e à forma como o treinador prepara o seu jogo. É o meu primeiro ano na Europa e chego com um desejo muito grande de ajudar a equipa e ser mais um a contribuir para atingirmos os objetivos propostos o mais cedo possível. Ainda assim, o objetivo principal passa por fazer uma boa temporada, tranquila e continuar com os bons resultados que os meus colegas têm conseguido até agora", referiu.No Arouca, Weverson vai fazer concorrência a Mateus Quaresma na luta pelo lugar no lado esquerdo da defesa, uma vez que Kizza deverá estar de saída.