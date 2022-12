Weverson reforça a lateral-esquerda do Arouca

O Arouca apresenta esta segunda-feira mais um reforço, depois do guarda-redes Thiago Silva. Segundo apurou, uma nova investida no mercado brasileiro garante a chegada do lateral esquerdo Weverson aos 'lobos ibéricos'.O defesa, de 22 anos, assina por duas épocas e meia e o acordo com o Red Bull Bragantino fez-se sem custos, em regime de partilha de passe. Sob as ordens de Armando Evangelista, discutirá o lugar com o compatriota Mateus Quaresma, sendo que Mustafa Kizza vai deixar o clube.Internacional jovem pelo Brasil, Weverson foi titular indiscutível na campanha, em 2017, que conduziu os sub-17 canarinhos à conquista do Campeonato Sul-Americano da categoria. Formado no São Paulo, estava no Red Bull Bragantino desde 2020 e, nesse período, realizou 43 jogos. Agora, vai viver a primeira experiência fora do Brasil.A direção do Arouca oferece, assim, mais um presente de Natal a Armando Evangelista, por forma a ter o plantel ainda mais competitivo, numa altura em que a equipa segue a bom ritmo em todas as frentes, estando ainda em prova nas taças de Portugal e da Liga, além de ocupar o 8.º posto do campeonato.